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Факти / Україна

Ракетний обстріл РФ: Шмигаль назвав області, де були влучання в енергооб’єкти країни

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляє, що в результаті терористичних обстрілів Російської Федерації відбулись влучання в енергооб’єкти в трьох областях України.

Він уточнив, що енергетична система країни функціонує та залишається цілісною. 

– Були влучання в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути світло в кожну домівку, – розповів прем’єр у себе в соцмережах.

Шмигаль зазначив, що свій черговий масований ракетний удар Росія завдала в річницю підписання Будапештського меморандуму. 

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– Демонструють світові, який із них “надійний” гарант безпеки. Тож покладаємося на Збройні сили України та наших рятувальників. Віримо в перемогу та у справедливу відплату для російських терористів. Слава Україні! – написав він.

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