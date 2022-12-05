Ракетний обстріл РФ: Шмигаль назвав області, де були влучання в енергооб’єкти країни
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляє, що в результаті терористичних обстрілів Російської Федерації відбулись влучання в енергооб’єкти в трьох областях України.
Він уточнив, що енергетична система країни функціонує та залишається цілісною.
– Були влучання в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути світло в кожну домівку, – розповів прем’єр у себе в соцмережах.
Шмигаль зазначив, що свій черговий масований ракетний удар Росія завдала в річницю підписання Будапештського меморандуму.
– Демонструють світові, який із них “надійний” гарант безпеки. Тож покладаємося на Збройні сили України та наших рятувальників. Віримо в перемогу та у справедливу відплату для російських терористів. Слава Україні! – написав він.