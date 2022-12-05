Декабрь, 05 в 17:44

Запасы высокоточных ракет у страны-агрессора России упали до критических по многим показателям. Однако у оккупантов есть еще много ракет С-300.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

– Мы можем говорить о том, что весь мир видит очередной террористический акт, очередную террористическую атаку, подчеркиваю – на гражданскую мирную инфраструктуру, в первую очередь энергетическую. И больше всего поражают именно гражданские объекты и мирных жителей, – сказал Юсов.

По его словам, из-за критичного уровня запасов оружия противник не так часто сможет позволить себе ракетные удары по территории нашего государства.

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– К сожалению, мы прогнозировали, что такая атака возможна. Украинская противовоздушная оборона и энергетики готовы. Ракет С-300 у россиян еще много, поэтому прифронтовые города – Запорожье, Херсон, Харьков, Сумская область – могут сильнее страдать от террора, но мы справимся, – добавил представитель ГУР.

Отметим, что сегодня, 5 декабря, российские войска осуществили восьмую массированную ракетную атаку на Украину. Зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры, с этим связаны аварийные отключения света в некоторых областях.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, украинские силы ПВО сбили большинство вражеских ракет.