Декабрь, 05 в 19:51

Потребление электроэнергии в Киеве ограничено на 575 МВт, но тотальных отключений не предвидится. Большая часть столицы – со светом.

Об этом сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

— В Киеве сейчас экстренные отключения из-за атак. Потребление ограничено на 575 МВт, но о тотальном отключении речь не идет. Большая часть города – со светом. Как только ситуация в энергосистеме полностью стабилизируется, мы вернемся к графикам, – написал он.

Коваленко пообещал сообщить больше деталей чуть позже. Также он призвал киевлян пока воздержаться от звонков до колл-центров, поскольку там не знают точного времени восстановления света.

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– Есть прилеты в трех областях, но где именно и насколько серьезно, пока говорить не будем. Энергетики уже работают над восстановлением, — написал гендиректор YASNO.

Отметим, что в результате массированной ракетной атаки РФ во всех областях Украины применили аварийные отключения света.

Как сообщили в Укрэнерго, ремонтные бригады уже приступили к аварийно-восстановительным работам на энергообъектах Одесской и других областей.