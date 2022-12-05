У Києві не передбачається тотальних відключень світла – гендиректор Yasno

Грудень, 05 в 19:51

Споживання електроенергії у Києві обмежене на 575 МВт, але тотальних відключень не передбачається. Більша частина столиці – зі світлом.

Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

– У Києві зараз екстрені відключення через атаки. Споживання обмежене на 575 МВт, але про тотальне відключення не йдеться. Більша частина міста – зі світлом. Як тільки ситуація в енергосистемі повністю стабілізується, ми повернемося до графіків, – написав він.

Коваленко пообіцяв повідомити більше деталей трохи згодом. Також він закликав киян поки що утриматися від дзвінків до кол-центрів, оскільки там не знають точної години відновлення світла.

Зараз дивляться

– Є прильоти в трьох областях, але де саме і наскільки серйозно, поки говорити не будемо. Енергетики вже працюють над відновленням, – написав гендиректор YASNO.

Зазначимо, що внаслідок масованої ракетної атаки РФ в усіх областях України застосували аварійні відключення світла.

Як повідомили в Укренерго, ремонтні бригади вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах Одеської та інших областей.