Декабрь, 05 в 10:00

С началом полномасштабной войны волонтерское движение в Украине набрало невероятный размах.

Несмотря на дефицит ресурсов, условия и риски, связанные с жизнью, люди стали объединяться для приближения общей победы над врагом.

Развозкой гуманитарной помощи, в частности в Бахмут и Лиман, где идут ожесточенные бои, занимается Благотворительный фонд Ирпенское волонтерское объединение Незламні серця.

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По случаю Международного дня волонтера, который отмечается 5 декабря, Факты ICTV пообщались с участником организации Андреем Беднарским. Он рассказал о начале волонтерской деятельности, поездках в горячие точки и помощи украинским военным.

Кроме Андрея, в Благотворительный фонд входят еще шесть мужчин – Руслан Легкий, Илья Бахвалов, Андрей Усенко, Вадим Ильченко, Олег Горбатенко и Даниил Галеткин.

Официально свою волонтерскую деятельность они зарегистрировали летом, однако все вместе собрались еще в начале марта после того, как вывезли свои семьи в безопасные места.

— Мы начали налаживать коммуникации, и наш товарищ Руслан, находившийся на тот момент в Ровно, предложил всем съехаться именно в этот город. Ровенская администрация оказывала нам поддержку. Мы выразили желание возить гуманитарную помощь людям в Ирпень, Бородянку, Бучу, которые на тот момент были еще достаточно опасными. Когда эти территории деоккупировали, мы начали возить помощь в Макаров, Андреевку, Иванков, также закрывали много дачных территорий, – рассказал Андрей.

Волонтеры жили в Ровно до начала мая, а затем переехали ближе к столице – в село Шпитьки.

Параллельно мужчины, дома которых в Ирпене были повреждены российскими оккупантами, начали заниматься восстановлением жилья.

– В начале у нас было три буса, два из которых предоставила администрация и один был лично мой. Когда мы поняли, что нам нужно что-то более объемное, мы организовали на наших страницах в Facebook сбор средств на покупку большого буса. Сумму в размере около €4 тыс удалось собрать буквально за три дня, благодаря нашим друзьям, партнерам и даже конкурентам по бизнесу. Все объединились, стерлись все препятствия, – сказал Андрей Беднарский.

Впоследствии волонтеры начали сотрудничать с Голландским фондом De Leeuw Kyiv.

Мужчины быстро нашли склад, технику для разгрузки и начали принимать большие грузовики с продуктами и вещами для военных.

– Сначала мы возили это на Черниговщину, а потом решили расширять географию помощи. Тогда мы поехали в Баштанку Николаевской области, село, которое выстояло и не дало взять кольцо в Николаев. Познакомились там с мэром, ездили и в соседние села, где стояли военные. После этого мы переформатировались на помощь военным. Наша главная цель – передавать из рук в руки. Мы получаем помощь, сами везем и сами передаем. Для нас это очень важно.

Сейчас мы сотрудничаем и с Ирпенскими властями, и с Изюмскими. Ездили в Изюм, Лиман, Славянск, Бахмут, который постоянно обстреливают. Недавно я вернулся из Херсона, заезжали и в Чернобаевку, и в села под Снигиревкой, это была скорее гуманитарная миссия для гражданских, – сказал волонтер.

По словам Андрея, самая критичная ситуация сейчас в Лимане и Бахмуте. Обстрелы там не утихают, а люди живут в подвалах без света и воды.

Кроме того, за время волонтерской деятельности мужчины передали на фронт около семи автомобилей. На некоторые автомобили они открывали сборы, а некоторые им передавали партнеры.

Недавно из Нидерландов был доставлен большой грузовик генераторов, два из которых были переданы военным. Ожидается еще одна партия генераторов, чтобы обеспечить свет в тех регионах, где есть необходимость.

– Уже передали один генератор Чернобаевке, где мы сконтактировали с председателем сельсовета. Так же это произошло в Херсоне и в селе Широкое Баштанского района. Там вообще трогательная история – деревня окружена мостиками, но они все взорваны. То есть доехать туда нельзя. Мы полями доехали до первого взорванного мостика, люди приехали на тракторе, и мы через этот развалившийся мостик носили помощь, — рассказал он.

Андрей отметил, что Благотворительный фонд уже стал неотъемлемой частью жизни каждого из мужчин.

– Хочется приобщиться к этому общему сопротивлению. Мы понимаем, что у нас есть ресурс для этого, и мы реально можем делать что-нибудь полезное. Это уже как часть жизни. У нас проходят совещания перед поездками, каждый ответственен за то или иное направление. Когда мы помогаем людям, мы и сами чувствуем тепло, драйв и то, что мы приближаем немного нашу общую победу, — поделился волонтер.

Волонтеры пытаются ездить с гуманитарной помощью каждую неделю, также в список пунктов их назначения входят Запорожье, Токмак, Орехов, населенные пункты Херсонщины.

Андрей советует всем украинцам быть активными и не стоять в стороне, поскольку с увеличением волонтерских фондов увеличивается и количество мошенников, которые пытаются нажиться на войне.

– Не нужно стоять в стороне и закрывать глаза, нужно быть активным. Если есть какая-то информация о мошенничестве – имейте смелость пойти в полицию и сделать заявление об этом, а не просто распространять какие-то слухи. Гуманитарные грузы завозятся без проблем по декларации, поэтому советую проверять Фонды на акты приема-передачи, — сказал он.

Андрей добавил, что активно занимаясь волонтерской деятельностью, не стоит забывать об отдыхе и своей жизни.

– Первые месяцы мы работали как белка в колесе, очень уставали. Сейчас мы немного сбавили обороты, поскольку нужно уделять время семьям, родным, родителям, а также работам. Я считаю, что все должно быть в меру. Также нужно где-нибудь пойти отдохнуть, выпить кофе. Если ты будешь полностью отдаваться одному делу, то быстро выгоришь и не сможешь на дистанции быть активным и помогать, — подытожил волонтер.

Фото: Незламні серця