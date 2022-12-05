Грудень, 05 в 18:58

На сьогодні волонтери є найпотужнішою частиною громадянського суспільства України. Вони надають значну допомогу під час розв’язаної РФ війни. І для нагородження волонтерів в Україні започатковується особлива відзнака.

Про це заявив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський з нагоди Міжнародного дня волонтера.

Він зазначив, що сьогодні – день мільйонів українців, які займаються волонтерською діяльністю та допомагають захищати нашу державу.

Зараз дивляться

– Усіх, хто допомагає захищати людей. Усіх, хто віддає душу, час, кошти, щоб Україні й українцям вдалося. Щоб вдалося перемогти… Сьогодні волонтери – це найпотужніша частина громадянського суспільства України. Це рух, який об’єднує всі міста й громади нашої держави та всі соціальні групи. І це ідея, яка залучає до української боротьби за свободу мільйони людей із різних країн світу, – наголосив президент.

Зеленський нагадав, що волонтерський рух в Україні активно розвивався ще з часів Революції Гідності. І сьогодні існує багато відомих волонтерських організацій, чиї назви чув кожен українець.

Він перерахував низку таких організацій, зокрема Veteran Hub, Армія SOS, Аеророзвідка, KSE Foundation, Госпітальєри, фонд Повернись живим, Фонд Сергія Притули, Razom for Ukraine та багато інших.

Глава держави нагадав про ініціативу United24, в рамках якої країни світу допомагають Україні закупити машини швидкої допомоги чи морські дрони. Стали волонтерами й світові зірки: вони як амбасадори “спрямовують силу світу для України”.

Подякував Зеленський і таким організаціям, як Зоопатруль і UAnimals, які займаються порятунком тварин.

Зеленський уточнив, що волонтерський рух охоплює тисячі структур, десятки тисяч небайдужих людей, а також “мільйони тих, хто долучається”.

– Це день тих, хто шукав броніки ще на Майдані та продовжив шукати й доправляти все, що може бути потрібним для передової. Це день тих, хто робить маскувальні сітки… Це день простих українців, які… допомагають відновлювати енергетику після ударів. Повертати нормальне життя на деокуповану територію. Це день тих, хто забезпечує реабілітацію й протезування. Хто надає психологічну допомогу. Хто підтримує переселенців. Хто допомагає звільненим із полону. Хто пече хліб для військових і завозить їжу туди, де найнебезпечніше. Це день водіїв, які допомагали з евакуацією та доставкою гуманітарки, – розповів він, додавши, що всі разом ці люди посилюють Україну.

Згадав президент і про український бізнес, який також допомагає армії.

Зеленський зазначив, що в Україні досі не було особливої відзнаки для нагородження волонтерів. І цього року її започаткують. Йдеться про відзнаку у вигляді серця.

– Це серце. Золоте серце для простих людей, які захищають усіх нас. Цього року ми започатковуємо нагородження такою відзнакою. Тих, хто справді заслуговує. Тих, чиє серце – золоте, і саме тому вони – волонтери, – поінформував глава держави.

Зеленський уточнив, що цього року відзнаку отримають представники 50 волонтерських організацій, які він перерахував під час відеозвернення.

Нагородження відбуватиметься і в подальшому: щороку будуть відзначені волонтерські проєкти, організації та громадяни.

Зеленський подякував усім, хто займається волонтерською діяльністю та допомагає в обороні України.