Украина не получала от партнеров никаких конкретных разведданных перед вторжением РФ – Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что перед полномасштабным вторжением России в Украину 24 февраля международные партнеры не предоставляли нам конкретных разведывательных данных.
Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
По словам Зеленского, несмотря на публичные предупреждения, которые звучали от западных официальных лиц, Киев не получал конкретных разведывательных данных, на основании которых можно было бы действовать.
– Никто не показывал нам конкретный материал, говоря, что придут с той или иной стороны, – отметил он.
Напомним, за недели до полномасштабного вторжения России в Украину западные политики и СМИ заявляли со ссылкой на данные западных разведок о возможности нападения.
В частности, в конце января объявляли, что лидеры США и Европы уже согласовали совместный план действий на случай, если РФ начнет полномасштабное вторжение в Украину.
В августе издание Washington Post публиковало расследование, в котором говорилось, что США знали о возможном нападении еще осенью 2021 года.