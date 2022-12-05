Декабрь, 05 в 12:27

Президент Владимир Зеленский сообщил, что перед полномасштабным вторжением России в Украину 24 февраля международные партнеры не предоставляли нам конкретных разведывательных данных.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

По словам Зеленского, несмотря на публичные предупреждения, которые звучали от западных официальных лиц, Киев не получал конкретных разведывательных данных, на основании которых можно было бы действовать.

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– Никто не показывал нам конкретный материал, говоря, что придут с той или иной стороны, – отметил он.

Напомним, за недели до полномасштабного вторжения России в Украину западные политики и СМИ заявляли со ссылкой на данные западных разведок о возможности нападения.

В частности, в конце января объявляли, что лидеры США и Европы уже согласовали совместный план действий на случай, если РФ начнет полномасштабное вторжение в Украину.

В августе издание Washington Post публиковало расследование, в котором говорилось, что США знали о возможном нападении еще осенью 2021 года.