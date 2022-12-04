Декабрь, 04 в 21:47

Враг очень надеется использовать зиму против украинцев, сделать зимний холод и трудности частью российского террора. Однако нужно сделать все, чтобы выстоять зиму.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 4 декабря. Он отмечает, что следует воспринимать эту зиму как время, приближающее Украину к победе.

— Проходит четвертый день этой зимы. Зимы, которая будет очень сложной, однозначно. Но все же следует воспринимать эту зиму не как испытание, а как время, приближающее нас к победе. Каждый из этих 90 зимних дней. Враг очень надеется использовать зиму против нас: сделать зимний холод и трудности частью своего террора. Мы же должны сделать все, чтобы выстоять эту зиму, как бы это ни было трудно. Выстоять этой зимой – это отстоять все, – уверяет президент.

У России пока еще есть ракеты и преимущество в артиллерии, однако Украина имеет гораздо больше, сильнейшую мотивацию из возможных — защищать свой дом и бороться за свободу.

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— Но у нас есть то, чего у оккупантов нет и не будет. Мы защищаем свой дом, а это дает нам сильнейшую мотивацию из возможных. Мы боремся за свободу, а это всегда умножает любую силу. Мы защищаем правду, а это объединяет вокруг Украины мир.

По словам президента, счастливые люди встречают сине-желтое знамя в освобожденных городах и селах – везде, куда возвращается Украина.

– А это значит, что нас ждут везде, где еще есть оккупация. Ждут и верят, что Украина вернется. Ждут и хорошо знают: если Россия ворвалась, то это не навсегда, – уверяет глава государства.

Зеленский призывает украинцев помогать друг другу, пройти зиму и стать еще более устойчивыми. По его мнению, нужно больше взаимодействия, чем когда-либо раньше.