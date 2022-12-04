Враг очень надеется использовать зиму против нас, мы должны выстоять — Зеленский
Враг очень надеется использовать зиму против украинцев, сделать зимний холод и трудности частью российского террора. Однако нужно сделать все, чтобы выстоять зиму.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 4 декабря. Он отмечает, что следует воспринимать эту зиму как время, приближающее Украину к победе.
— Проходит четвертый день этой зимы. Зимы, которая будет очень сложной, однозначно. Но все же следует воспринимать эту зиму не как испытание, а как время, приближающее нас к победе. Каждый из этих 90 зимних дней. Враг очень надеется использовать зиму против нас: сделать зимний холод и трудности частью своего террора. Мы же должны сделать все, чтобы выстоять эту зиму, как бы это ни было трудно. Выстоять этой зимой – это отстоять все, – уверяет президент.
У России пока еще есть ракеты и преимущество в артиллерии, однако Украина имеет гораздо больше, сильнейшую мотивацию из возможных — защищать свой дом и бороться за свободу.
— Но у нас есть то, чего у оккупантов нет и не будет. Мы защищаем свой дом, а это дает нам сильнейшую мотивацию из возможных. Мы боремся за свободу, а это всегда умножает любую силу. Мы защищаем правду, а это объединяет вокруг Украины мир.
По словам президента, счастливые люди встречают сине-желтое знамя в освобожденных городах и селах – везде, куда возвращается Украина.
– А это значит, что нас ждут везде, где еще есть оккупация. Ждут и верят, что Украина вернется. Ждут и хорошо знают: если Россия ворвалась, то это не навсегда, – уверяет глава государства.
Зеленский призывает украинцев помогать друг другу, пройти зиму и стать еще более устойчивыми. По его мнению, нужно больше взаимодействия, чем когда-либо раньше.
— Чтобы пройти эту зиму, мы должны еще больше помогать друг другу, чем когда-либо, и еще больше заботиться друг о друге. Чтобы пройти зиму, мы должны быть еще более устойчивыми и едиными, чем когда-либо. Нельзя допускать никаких внутренних конфликтов и распрей, которые могут ослабить нас всех, даже если кто-то один думает, что это как-то усугубит его лично. Надо еще больше взаимодействия, чем когда-либо, — подчеркивает президент.