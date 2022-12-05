Грудень, 05 в 12:27

Президент Володимир Зеленський повідомив, що перед повномасштабним вторгненням Росії до України 24 лютого міжнародні партнери не надавали нам конкретних розвідувальних даних.

Про це він розповів у інтерв’ю Financial Times.

За словами Зеленського, незважаючи на публічні попередження, які звучали від західних офіційних осіб, Київ не отримував конкретних розвідувальних даних, на підставі яких можна було б діяти.

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– Ніхто не показував нам конкретний матеріал, говорячи, що прийдуть з того чи іншого боку, – зазначив він.

Нагадаємо, за тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні політики та ЗМІ заявляли з посиланням на дані західних розвідок про можливість нападу.

Зокрема, наприкінці січня оголошували, що лідери США та Європи вже погодили спільний план дій на випадок, якщо РФ розпочне повномасштабне вторгнення до України.

У серпні видання Washington Post публікувало розслідування, в якому йшлося про те, що США знали про можливий напад ще восени 2021 року.