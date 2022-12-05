В Кропивницком из-за ударов РФ возникли перебои с подачей воды

Декабрь, 05 в 18:51

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что в результате очередных ракетных ударов России по отдельным энергетическим объектам страны энергетики вынуждены были отключить часть мощностей.

– Поэтому возникли перебои с подачей воды потребителям Кропивницкого. В настоящее время энергоснабжение возобновлено. Водоканал начал поэтапную подачу воды, – объяснил Райкович на своем канале Telegram.

Он попросил максимально экономно использовать имеющийся ресурс и обязательно запастись водой на несколько дней.

– В общинах, где долгое время не будет света, направляйтесь в Пункты незламності, – посоветовал председатель ОВА.

Напомним, 5 декабря РФ в очередной раз массово обстреляла ракетами территорию Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры в трех областях.