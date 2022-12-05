Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Кропивницком из-за ударов РФ возникли перебои с подачей воды

Анастасия Гевко, редактор ленты
гаряча вода
Фото: Depositphotos

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что в результате очередных ракетных ударов России по отдельным энергетическим объектам страны энергетики вынуждены были отключить часть мощностей.

– Поэтому возникли перебои с подачей воды потребителям Кропивницкого. В настоящее время энергоснабжение возобновлено. Водоканал начал поэтапную подачу воды, – объяснил Райкович на своем канале Telegram.

Он попросил максимально экономно использовать имеющийся ресурс и обязательно запастись водой на несколько дней.

– В общинах, где долгое время не будет света, направляйтесь в Пункты незламності, – посоветовал председатель ОВА.

Напомним, 5 декабря РФ в очередной раз массово обстреляла ракетами территорию Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры в трех областях.

Сейчас смотрят
Читайте
В Киевской, Днепропетровской и Донецкой области применены экстренные отключения света — ДТЭК

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка