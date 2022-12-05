В Киевской, Днепропетровской и Донецкой области применены экстренные отключения света — ДТЭК
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В Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях энергетики применили экстренные отключения света. Пока графики ограничения электроснабжения не действуют.
По данным ДТЭК, сейчас применены экстренные отключения из-за очередной массированной атаки России по объектам критической инфраструктуры.
– Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется, — сообщают в ДТЭК.
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