В Кропивницькому через удари РФ виникли перебої з подачею води

Грудень, 05 в 18:51

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що внаслідок чергових ракетних ударів Росії по окремих енергетичних об’єктах країни енергетики змушені були відключити частину потужностей.

– Тому виникли перебої з подачею води споживачам Кропивницького. Наразі енергопостачання відновлено. Водоканал розпочав поетапну подачу води, – пояснив Райкович на своєму каналі у Telegram.

Він попросив максимально економно використовувати наявний ресурс і обов’язково мати кількаденний запас води.

– В громадах, де довгий час не буде світла, прямуйте до Пунктів Незламності, – порадив голова ОВА.

Нагадаємо, 5 грудня РФ вчергове масово обстріляла ракетами територію України. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про пошкодження енергетичної інфраструктури в трьох областях.