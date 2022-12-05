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Факти / Україна

В Кропивницькому через удари РФ виникли перебої з подачею води

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
гаряча вода
Фото: Depositphotos

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що внаслідок чергових ракетних ударів Росії по окремих енергетичних об’єктах країни енергетики змушені були відключити частину потужностей.

– Тому виникли перебої з подачею води споживачам Кропивницького. Наразі енергопостачання відновлено. Водоканал розпочав поетапну подачу води, – пояснив Райкович на своєму каналі у Telegram.

Він попросив максимально економно використовувати наявний ресурс і обов’язково мати кількаденний запас води.

– В громадах, де довгий час не буде світла, прямуйте до Пунктів Незламності, – порадив голова ОВА.

Нагадаємо, 5 грудня РФ вчергове масово обстріляла ракетами територію України. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про пошкодження енергетичної інфраструктури в трьох областях.

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