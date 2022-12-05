Декабрь, 05 в 21:37

После массированной ракетной атаки РФ энергетики сразу приступили к восстановительным работам. Максимум усилий — в центральных областях Украины, в Одесской, Запорожской, Харьковской областях.

Об этом в вечернем обращении 5 декабря заявил президент Владимир Зеленский.

– Во многих регионах – для стабилизации системы – пришлось перейти к аварийным отключениям. От Закарпатья до Киевской области, от Кировоградской области до Сумской и Харьковской областей. Больше всего отключений по состоянию на этот вечер – Винницкая, Киевская, Житомирская, Днепропетровщина, Одесщина, Хмельницкая и Черкасская. Но сделаем все, чтобы вернуть стабильность, – сказал президент.

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По словам президента, за сегодняшние сутки от российских ударов погибли четыре человека.

Кроме этого, российский террор затрагивает соседние государства — в Молдове снова перебои с электричеством.

— Это еще раз доказывает, что российская способность к таким массированным террористическим ударам – это угроза не одной только Украине, а всему нашему региону. Как минимум. Когда один террорист дестабилизирует жизнь всех, это общая задача – остановить террор, – подчеркнул Зеленский.