Грудень, 05 в 21:37

Після масованої ракетної атаки РФ енергетики відразу розпочали відновлювальні роботи. Максимум зусиль – у центральних областях України, на Одещині, в Запорізькій області, на Харківщині.

Про це у вечірньому зверненні 5 грудня заявив президент Володимир Зеленський.

– У багатьох регіонах – для стабілізації системи – довелося перейти до аварійних відключень. Від Закарпаття до Київщини, від Кіровоградщини до Сумської й Харківської областей. Найбільше відключень станом на цей вечір – Вінниччина, Київщина, Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Хмельниччина й Черкащина. Але зробимо все, щоб повернути стабільність, – сказав президент.

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За словами президента, за сьогоднішню добу від російських ударів загинуло чотири людини.

Крім цього, російський терор зачіпає сусідні держави – у Молдові знову перебої з електрикою.

– Це вкотре доводить, що російська здатність до таких масованих терористичних ударів – це загроза не одній лише Україні, а всьому нашому регіону. Як мінімум. Коли один терорист дестабілізує життя всіх, це спільне завдання – зупинити терор, – наголосив Зеленський.