ВСУ ударили по скоплению врага в районе возле Мелитополя: более 10 убитых и 30 раненых
Силы обороны Украины в Якимовском районе Запорожской области нанесли огневой удар по месту скопления российского врага.
Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
Подтверждены потери оккупантов: по меньшей мере 30 раненых и более 10 убитых.
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Якимовский район граничит с Мелитополем.
Кроме того, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков, а также один удар по позициям зенитных ракетных комплексов армии РФ.
Также в Генеральном штабе рассказали, что подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны уничтожили два пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава, а также еще один важный объект российского противника.