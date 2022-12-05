Декабрь, 05 в 8:30

Силы обороны Украины в Якимовском районе Запорожской области нанесли огневой удар по месту скопления российского врага.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Подтверждены потери оккупантов: по меньшей мере 30 раненых и более 10 убитых.

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Якимовский район граничит с Мелитополем.

Кроме того, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков, а также один удар по позициям зенитных ракетных комплексов армии РФ.

Также в Генеральном штабе рассказали, что подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны уничтожили два пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава, а также еще один важный объект российского противника.

Фото: 1 ОБр СпП ім. Івана Богуна