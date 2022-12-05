Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

ВСУ ударили по скоплению врага в районе возле Мелитополя: более 10 убитых и 30 раненых

Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ ударили по скоплению врага в районе возле Мелитополя: более 10 убитых и 30 раненых

Силы обороны Украины в Якимовском районе Запорожской области нанесли огневой удар по месту скопления российского врага.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Подтверждены потери оккупантов: по меньшей мере 30 раненых и более 10 убитых.

Сейчас смотрят

Якимовский район граничит с Мелитополем.

Google Maps

Кроме того, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков, а также один удар по позициям зенитных ракетных комплексов армии РФ.

Также в Генеральном штабе рассказали, что подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны уничтожили два пункта управления, склад боеприпасов, район сосредоточения личного состава, а также еще один важный объект российского противника.

Читайте
Россияне отступают из Запорожья из-за невозможности защитить важные объекты — ISW

Фото: 1 ОБр СпП ім. Івана Богуна

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка