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Факты / Україна

Россияне отступают из Запорожья из-за невозможности защитить важные объекты — ISW

Евгения Грейс, редактор ленты
російська армія
Фото: Depositphotos

Перемещения российских военных в Запорожской области могут свидетельствовать о том, что российские силы не могут защитить критически важные районы на фоне усиливающихся ударов Украины по местам сосредоточения российских сил и логистики. 

Украинский Генеральный штаб сообщил 1 декабря, что российские войска вывели или в настоящее время выводят личный состав из Пологов, Михайловки и Инженерного в Запорожской области. 

Генштаб также сообщил, что российские оккупационные власти в Бурчаке проводят перепись населения для подготовки к будущим мерам по так называемой эвакуации. 

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Генеральный штаб сообщил, что в предыдущие дни украинские войска нанесли удары по местам сосредоточения российских сил в Мирном, Токмаке, Инженерном, Пологах, Ясном и Конских Раздорах в Запорожской области.

— Российские силы, возможно, отводят личный состав с позиций ближе к линии фронта в Запорожской области, чтобы уменьшить влияние усиливающихся украинских ударов на сосредоточение российской живой силы и техники, — говорится в сообщении американского Института изучения войны.

Потенциальный отвод войск из Пологов особенно примечателен, поскольку город расположен на критически важном перекрестке дорог, и без контроля над этим перекрестком российским силам, вероятно, будет сложнее защищать Токмак от возможных украинских операций. Отход с критической позиции может свидетельствовать о том, что российские силы не могут защитить всю линию фронта в Запорожской области и определяют приоритетные места сосредоточения сил. 

— Однако не менее вероятно, что армия РФ переориентирует свою группировку в Запорожской области и может перебросить войска обратно в эти населенные пункты, — отмечают аналитики.

Российские силы держат резервы в Крыму для поддержки оборонительных операций в Запорожской области и на восточном берегу Днепра в Херсонской области.

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Источник: ISW
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