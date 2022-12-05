Грудень, 05 в 8:30

Сили оборони України у Якимівському районі Запорізької області завдали вогневого удару по місцю скупчення російського ворога.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Наразі підтверджено втрати окупантів: щонайменше 30 поранених та понад 10 вбитих.

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Якимівський район межує із Мелітополем.

Крім того, українська авіація впродовж минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників, а також один удар по позиціях зенітних ракетних комплексів армії РФ.

Також у Генеральному штабі розповіли, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони знищили два пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу, а також ще один важливий об’єкт російського противника.

Фото: 1 ОБр СпП ім. Івана Богуна