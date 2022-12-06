Декабрь, 06 в 18:39

По всей территории Украины из-за российских атак по объектам энергетической инфраструктуры продолжаются экстренные и аварийные отключения электроэнергии, впрочем отдельные регионы ввели стабилизационные графики отключения света.

Например, в Одесской, Киевской области и Киеве сегодня по-прежнему действуют экстренные отключения света. В то же время в Харьковской области частично действует график стабилизационных отключений, а частично — аварийные отключения.

Все же графики плановых отключений обнародовали облэнерго Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Черниговской, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Сумской и Николаевской областей.

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Где и когда не будет света 7 декабря, читайте в материале Фактов ICTV.

Харьковоблэнерго

На сайте Харьковоблэнерго можно узнать, когда по адресу потребителей в Харькове или области не будет света, заполнив специальную форму в разделе График почасовых отключений с точным адресом.

Чтобы узнать, когда не будет света, нужно:

Открыть форму на сайте Харьковоблэнерго, которая находится по этой ссылке .

. Выбрать из выпадающего списка ваш населенный пункт, улицу и номер дома.

Нажать “Проверить”.

Результат проверки появится внизу.

Эта форма действительна только для плановых отключений. Об аварийных отключениях узнать заранее невозможно.

В Харьковоблэнерго предупредили, что стабилизационные отключения происходят только после распоряжения НЭК Укрэнерго, поэтому графики почасовых отключений могут применяться не в полном объеме, то есть может быть уменьшено время отключений, или же будут отключать не всех.

Львовская область

На сайте Львовоблэнерго был обнародован стабилизационный график подачи электроэнергии для потребителей.

Электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов). В другие часы суток следует быть готовым к отключениям.

Плановые отключения света у потребителей Львовоблэнерго разбиты на три группы, посмотреть их можно по этой ссылке.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области операторами подачи света являются энергокомпании Yasno и ДТЭК Днепровские электросети.

На сайте ДТЭК указано, что сейчас действуют экстренные отключения, а с состоянием подачи электроэнергии, которыми оперирует компания можно узнать по этой ссылке.

В то же время графики Yasno для Днепра и отдельных населенных пунктов области можно ознакомиться по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговоблэнерго сообщили, что обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны РФ в течение 5 декабря не прошли бесследно для региона.

Следовательно, лимиты потребления электроэнергии, которые были доведены до Черниговоблэнерго, не позволяют сейчас соблюсти график отключений “четыре через четыре”, поэтому с вечера 6 декабря был введен график “три через шесть” (три часа электроснабжения у группы есть, потом на шесть часов его ограничивают).

Перечень адресов, которые входят в три группы отключений электроэнергии, актуальных в условиях применения графика “три через шесть”, находится по этой ссылке.

Закарпатская область

Закарпатьеоблэнерго опубликовало новые графики отключений электроэнергии на 7 декабря.

Графики обесточивания, а также адреса и время отключений можно посмотреть по этой ссылке.

Кроме того, в отдельных городах и поселках области могут действовать другие отключения света (плановые и аварийные), с перечнем которых можно ознакомиться по этой ссылке.

Хмельницкая область

Для стабилизации работы энергосистемы в регионе Хмельницкоблэнерго также ввел графики почасовых отключений.

Графики учитывают очередность отключений потребителей и необходимость сохранения распределения электрической энергии объектам критической инфраструктуры.

Однако порядок введения очередей может корректироваться. Сейчас Хмельницкая область разделена на 4 очереди.

Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, перейдите по этой ссылке.

Тернопольская область

Тернопольоблэнерго тоже обновил график отключений, распределенный на три группы. Плановые отключения света в графике указаны на период с 5 по 11 декабря.

Каждая из групп имеет свое время, когда будет происходить обесточивание.

График отключений света можно посмотреть на сайте облэнерго по этой ссылке.

Кировоградская область

Кировоградоблэнерго сообщил, что в области действуют графики почасовых отключений, но дополнительно могут быть применены аварийные отключения света, для сбалансирования энергосистемы.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Сумская область

В Сумыоблэнерго сообщили, что в связи с превышением текущего потребления электрической энергии сверх заданного лимита, в области дополнительно к графикам почасовых (плановых) отключений (ГПВ), применены графики аварийных отключений электроэнергии.

По городу Сумы и области применяются графики ГПВ имеют три очереди:

1 очередь — 02:00-04:00; 08:00-10:00; 14:00-16:00; 20:00-22:00.

2 очередь — 04:00-06:00; 10:00-12:00; 16:00-18:00; 22:00-24:00.

3 очередь — 00:00-02:00; 06:00-08:00; 12:00-14:00; 18:00-20:00.

Отключения будут происходить в режиме -2/+4 часа, и для города Сумы, и для области.

Ознакомиться с графиками можно по этой ссылке.

Николаевская область

По Николаеву и области главой ОВА Виталием Кимом был обнародован график почасовых отключений электроэнергии.

График постоянный, то есть одинаковый на каждый день — он будет применяться до тех пор, пока ситуация в энергосистеме Украины стабильна.

Потребители разделены на 3 очереди, каждая из которых имеет собственный, закрепленный промежуток времени, когда не будет иметь электроснабжения.

Найти свой населенный пункт и адрес в графике можно по этой ссылке.

Каждая из очередей должна обесточиваться четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около 2 часов. Следовательно, каждый раз после запитки, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Другие регионы

В таких областях, как Винницкая, Черкасская, Черновицкая, Волынская, Житомирская, Ровенская и Ивано-Франковская тоже действуют стабилизационные графики отключений света. Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 7 декабря. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Винницаоблэнерго, Черкассыоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Волыньоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго и Прикарпатьеоблэнерго.