Грудень, 06 в 18:39

По всій території України через російські атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури тривають екстрені та аварійні вимкнення електроенергії, втім окремі регіони запровадили стабілізаційні графіки відключення світла.

Наприклад, в Одеській, Київській області та Києві сьогодні, як і раніше, діють екстрені відключення світла. Водночас у Харківській області частково діє графік стабілізаційних вимкнень, а частково – аварійні відключення.

Все ж графіки планових відключень оприлюднили обленерго Харківської, Львівської, Дніпропетровської, Чернігівської, Закарпатської, Хмельницької, Тернопільської, Кіровоградської, Сумської та Миколаївської областей.

Зараз дивляться

Де та коли не буде світла 7 грудня, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Харківобленерго

На сайті Харківобленерго можна дізнатися, коли за адресою споживачів у Харкові чи області не буде світла, заповнивши спеціальну форму у розділі Графік погодинних відключень з точною адресою.

Щоб дізнатися, коли не буде світла, потрібно:

Відкрити форму на сайті Харківобленерго, яка знаходиться за цим посиланням. Обрати зі списку, що випадає, ваш населений пункт, вулицю та номер будинку. Натиснути “Перевірити”. Результат перевірки з’явиться знизу.

Ця форма дійсна тільки для планових відключень. Про аварійні відключення дізнатися заздалегідь неможливо.

У Харківобленерго попередили, що стабілізаційні відключення відбуваються лише після розпорядження НЕК Укренерго, тому графіки погодинних відключень можуть застосовуватися не в повному обсязі, тобто може бути зменшений час вимкнень, або ж вимикатимуть не всіх.

Львівська область

На сайті Львівобленерго був оприлюднений стабілізаційний графік подачі електроенергії для споживачів.

Електроенергія подаватиметься двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до відключень.

Планові вимкнення світла у споживачів Львівобленерго розбиті на три групи, переглянути їх можна за цим посиланням.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області операторами подачі світла є енергокомпанії Yasno та ДТЕК Дніпровські електромережі.

На сайті ДТЕК зазначено, що зараз діють екстрені відключення, а зі станом подачі електроенергії, якими оперує компанія можна дізнатись за цим посиланням.

Водночас графіки Yasno для Дніпра та окремих населених пунктів області можна ознайомитись за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівобленерго повідомили, що обстріли енергетичної інфраструктури з боку РФ протягом 5 грудня не пройшли безслідно для регіону.

Відтак, ліміти споживання електроенергії, які були доведені до Чернігівобленерго, не дозволяють зараз дотриматися графіка відключень “чотири через чотири”, тому з вечора 6 грудня був запроваджений графік “три через шість” (три години електропостачання у групи є, потім на шість годин його обмежують).

Перелік адрес, які входять до трьох груп відключень електроенергії, актуальних за умов застосування графіка “три через шість”, знаходиться за цим посиланням.

Закарпатська область

Закарпаттяобленерго опублікувало нові графіки вимкнень електроенергії на 7 грудня.

Графіки знеструмлення, а також адреси та час відключень можна подивитись за цим посиланням.

Крім того, в окремих містах та селищах області можуть діяти інші вимкнення світла (планові та аварійні), з переліком яким можна ознайомитись за цим посиланням.

Хмельницька область

Задля стабілізації роботи енергосистеми в регіоні Хмельницькобленерго також запровадив графіки погодинних відключень.

Графіки враховують почерговість відключень споживачів та потребу збереження розподілу електричної енергії об’єктам критичної інфраструктури.

Проте порядок введення черг може коригуватися. Наразі Хмельницьку область поділено на 4 черги.

Для перегляду адрес, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, перейдіть за цим посиланням.

Тернопільська область

Тернопільобленерго теж оновив графік відключень, розподілений на три групи. Планові вимкнення світла в графіку зазначено на період з 5 по 11 грудня.

Кожна з груп має свій час, коли буде відбуватись знеструмлення.

Графік вимкнень світла можна переглянути на сайті обленерго за цим посиланням.

Кіровоградська область

Кіровоградобленерго повідомив, що в області діють графіки погодинних відключень, але додатково можуть бути застосовані аварійні вимкнення світла, задля збалансування енергосистеми.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Сумська область

В Сумиобленерго повідомили, що у зв’язку з перевищенням поточного споживання електричної енергії понад заданий ліміт, в області додатково до графіків погодинних (планових) відключень (ГПВ), застосовані графіки аварійних вимкнень електроенергії.

По місту Суми та області застосовуються графіки ГПВ мають три черги:

1 черга – 02:00-04:00; 08:00-10:00; 14:00-16:00; 20:00-22:00.

2 черга – 04:00-06:00; 10:00-12:00; 16:00-18:00; 22:00-24:00.

3 черга – 00:00-02:00; 06:00-08:00; 12:00-14:00; 18:00-20:00.

Вимкнення відбуватимуться у режимі -2/+4 години, і для міста Суми, і для області.

Ознайомитись з графіками можна за цим посиланням.

Миколаївська область

Щодо Миколаєва та області очільником ОВА Віталієм Кімом було оприлюднено графік погодинних відключень електроенергії.

Графік сталий, тобто однаковий на кожен день – він застосовуватиметься доти, доки ситуація в енергосистемі України стабільна.

Споживачі розділені на 3 черги, кожна з яких має власний, закріплений проміжок часу, коли не матиме електропостачання.

Знайти свій населений пункт та адрес в графіку можна за цим посиланням.

Кожна з черг має знеструмлюватися чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько 2 годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 годин.

Інші регіони

У таких областях, як Вінницька, Черкаська, Чернівецька, Волинська, Житомирська, Рівненська та Івано-Франківська теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла. Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 7 грудня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах Вінницяобленерго, Черкасиобленерго, Чернівціобленерго, Волиньобленерго, Житомиробленерго, Рівнеобленерго та Прикарпаттяобленерго.