Хороший пример для мира: Резников об идее чехов выключить свет посольству РФ

Глава Минобороны Украины Алексей Резников поддержал инициативу чехов отключить свет, тепло и воду российскому посольству в Праге

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее в Чехии была создана петиция с призывом об отключении газа, электричества и водоснабжения в посольстве России в Праге.

It’s time for the terrorist state to get a taste of its own medicine, to get a flavour of what they are doing to the civilian population of .

Great initiative by @DarPutinovi to turn off electricity and water supply to the russian embassy in Prague.https://t.co/eS8RvxtjoD

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 2, 2022