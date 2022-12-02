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Факты / Україна / Общество

Хороший пример для мира: Резников об идее чехов выключить свет посольству РФ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Олексій Резніков

Глава Минобороны Украины Алексей Резников поддержал инициативу чехов отключить свет, тепло и воду российскому посольству в Праге

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

— Пора террористическому государству попробовать собственные лекарства, почувствовать вкус того, что они делают с гражданским населением Украины, — сказал он.

Ранее в Чехии была создана петиция с призывом об отключении газа, электричества и водоснабжения в посольстве России в Праге.

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По словам министра, петиция уже набрала более 100 тыс голосов. Резников отметил, что эта инициатива может стать хорошим примером для наших государств-партнеров в Европе и по всему миру.

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