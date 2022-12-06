Декабрь, 06 в 13:24

В Киевской области киберспециалисты Службы безопасности ликвидировали схему изготовления и продажи фальшивых “спецпропусков” для возможности передвижения во время комендантского часа.

До $500 за фальшивку: в Обухове производили пропуски на транспорт ОПУ, ОГУ, ВРУ / 5 фотографий

Как удалось установить в ходе следствия, сделку организовал работник проектной организации Обухова.

Для серийного изготовления подделок мужчина использовал специализированную компьютерную технику учреждения.

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Готовые “документы” он выставлял на продажу через анонимные аккаунты в Даркнете и Телеграмме.

Стоимость одного “удостоверения” составляла от $50 до $500.

Сумма зависела от названия “ведомства” и сроков использования.

Деньги от “заказчиков” злоумышленник получал на криптокошельки и банковские карты, оформленные на посторонних лиц.

Среди установленных клиентов были жители прифронтовых районов Херсонской, Харьковской и Донецкой областей.

Дома и в офисе у злоумышленника правоохранители обнаружили фальшивые служебные удостоверения и пропуски на спецтранспорт:

Офиса президента Украины,

Верховной Рады Украины,

Офиса генерального прокурора,

СБУ,

Государственного бюро расследований,

МВД.

Доказательства противоправной деятельности также зафиксированы в компьютерной технике и мобильных телефонах мужчины.

Нашли представители СБУ и банковские карты, на которые поступала оплата за “услуги”.

По оперативным данным, злоумышленник пытался реализовать более 2 тыс. “липовых” пропусков.

В СБУ констатируют: благодаря оперативному реагированию удалось своевременно предотвратить возможное использование подделок российскими диверсионно-разведывательными группами.

Злоумышленнику собираются объявить о подозрении и взять под стражу.

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