До $500 за фальшивку: в Обухове производили пропуски на транспорт ОПУ, ОГУ, ВРУ
В Киевской области киберспециалисты Службы безопасности ликвидировали схему изготовления и продажи фальшивых “спецпропусков” для возможности передвижения во время комендантского часа.
Как удалось установить в ходе следствия, сделку организовал работник проектной организации Обухова.
Для серийного изготовления подделок мужчина использовал специализированную компьютерную технику учреждения.
Готовые “документы” он выставлял на продажу через анонимные аккаунты в Даркнете и Телеграмме.
Стоимость одного “удостоверения” составляла от $50 до $500.
Сумма зависела от названия “ведомства” и сроков использования.
Деньги от “заказчиков” злоумышленник получал на криптокошельки и банковские карты, оформленные на посторонних лиц.
Среди установленных клиентов были жители прифронтовых районов Херсонской, Харьковской и Донецкой областей.
Дома и в офисе у злоумышленника правоохранители обнаружили фальшивые служебные удостоверения и пропуски на спецтранспорт:
- Офиса президента Украины,
- Верховной Рады Украины,
- Офиса генерального прокурора,
- СБУ,
- Государственного бюро расследований,
- МВД.
Доказательства противоправной деятельности также зафиксированы в компьютерной технике и мобильных телефонах мужчины.
Нашли представители СБУ и банковские карты, на которые поступала оплата за “услуги”.
По оперативным данным, злоумышленник пытался реализовать более 2 тыс. “липовых” пропусков.
В СБУ констатируют: благодаря оперативному реагированию удалось своевременно предотвратить возможное использование подделок российскими диверсионно-разведывательными группами.
Злоумышленнику собираются объявить о подозрении и взять под стражу.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 286-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.