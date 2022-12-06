Грудень, 06 в 13:24

У Київській області кіберфахівці Служби безпеки ліквідували схему виготовлення та продажу фальшивих “спецперепусток” для можливості пересування під час комендантської години.

До $500 за фальшивку: в Обухові виготовляли перепустки на транспорт ОПУ, ОГУ, ВРУ / 5 фотографий

Як вдалося встановити під час слідства, оборудку організував працівник проєктної організації Обухова.

Для серійного виготовлення підробок чоловік використовував спеціалізовану комп’ютерну техніку установи.

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Готові “документи” він виставляв на продаж через анонімні акаунти в Даркнеті та Телеграмі.

Вартість одного “посвідчення” становила від $50 до $500.

Сума залежала від назви “відомства” й термінів використання.

Гроші від “замовників” зловмисник отримував на криптогаманці та банківські картки, оформлені на сторонніх осіб.

Серед встановлених клієнтів були жителі прифронтових районів Херсонської, Харківської та Донецької областей.

Удома та в офісі в зловмисника правоохоронці виявили фальшиві службові посвідчення та перепустки на спецтранспорт:

Офісу президента України,

Верховної Ради України,

Офісу генерального прокурора,

СБУ,

Державного бюро розслідувань,

МВС.

Докази протиправної діяльності зафіксовано також у комп’ютерній техніці та мобільних телефонах чоловіка.

Знайшли представники СБУ й банківські картки, на які надходила оплата за “послуги”.

За оперативними даними, зловмисник намагався збути понад 2 тис. “липових” перепусток.

У СБУ констатують: завдяки оперативному реагуванню вдалося своєчасно запобігти можливому використанню підробок російськими диверсійно-розвідувальними групами.

Зловмисникові збираються оголосити про підозру та взяти під варту.

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