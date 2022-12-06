Отключение света и обстрелы Херсона: что происходит на 286 сутки войны (онлайн)

Россия не собирается передавать контроль над Запорожской атомной электростанцией для создания зоны ядерной безопасности.

В Киеве не предвидятся тотальные отключения света, сообщает гендиректор Yasno.

Соединенные Штаты Америки секретно модифицировали ракетные системы залпового огня HIMARS, чтобы ими нельзя было ударить по РФ – WSJ.

В Молдове после российских атак против Украины возникли перебои со светом. На территории страны возле границы с Украиной нашли ракету.

В Испании украинским дипломатам снова прислали конверты с глазами животных. Уже известно о 21 случае угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах, отметил спикер МИД Олег Николенко.