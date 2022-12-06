К Рамштайну присоединятся новые страны: Резников сказал, когда состоится следующее заседание

Декабрь, 06 в 11:13

К следующему уже восьмому заседанию в формате Рамштайн присоединятся новые страны, заявил в эфире телемарафона министр обороны Алексей Резников.

По его словам, об этом шла речь во время разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином.

– Группа клуба Рамштайн – это около 50 стран, но вчера мы обсуждали еще некоторые новые страны, которые прозвучали, поскольку Остин ведет адвокацию Украины и убеждает страны также предоставить нам оружие, – объяснил министр.

В то же время подчеркнул, что пока не может разглашать список стран, изъявивших желание помогать Украине.

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Резников сообщил, что следующая встреча в формате Рамштайн, предположительно, состоится уже после новогодних праздников, поскольку партнеры Украины живут в режиме более мирного времени.

– У них скоро рождественские праздники, поэтому реалистично, что Рамштайн состоится в январе, – добавил он.

После ракетной атаки РФ 5 декабря глава Минобороны Алексей Резников и министр обороны США Ллойд Остин провели телефонный разговор, обсудив дальнейшие шаги по усилению украинской ПВО.