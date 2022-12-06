До Рамштайну приєднаються нові країни: Резніков сказав, коли відбудеться наступне засідання

Грудень, 06 в 11:13

До наступного вже восьмого засідання у форматі Рамштайн приєднаються нові країни, заявив в ефірі телемарафону міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, про це йшлося під час розмови з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

– Група клубу Рамштайн – це близько 50 країн, але вчора ми обговорювали ще деякі нові країни, які прозвучали, оскільки Остін веде адвокацію України і переконує країни також надати нам зброю, – пояснив міністр.

Водночас наголосив, що поки не може розголошувати список країн, які виявили бажання допомагати України.

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Резніков повідомив, що наступна зустріч у форматі Рамштайн, ймовірно, відбудеться вже після новорічних свят, оскільки партнери України живуть у режимі більш мирного часу.

– У них скоро різдвяні свята, тому реалістично, що Рамштайн відбудеться в січні, – додав він.

Після ракетної атаки РФ 5 грудня глава Міноборони Олексій Резніков та міністр оборони США Ллойд Остін провели телефонну розмову, обговоривши подальші кроки щодо посилення української ППО.