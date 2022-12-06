Декабрь, 06 в 16:58

В Херсонской области прокуратура обнаружила еще одно здание, где оккупанты незаконно удерживали гражданских с проукраинской позицией.

— Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно с полицейскими и экспертами провели осмотры админздания суда в одной из общин вблизи Херсона. В ходе оккупации там дислоцировались военные РФ. По данным следствия, представители страны-агрессора захватили здание райсуда и использовали его в качестве штаба, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Провода и списки гражданских: на Херсонщине обнаружили еще одну пыточную оккупантов / 4 фотографии

Кроме того, во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли ряд доказательств. Среди них списки 112 граждан, которых могли удерживать в этом здании и применять к ним физическое и психологическое давление.

Правоохранители устанавливают всех пострадавших от действий представителей страны-агрессора.