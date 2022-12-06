Грудень, 06 в 16:58

У Херсонській області прокуратура виявила ще одну будівлю, де окупанти незаконно утримували цивільних з проукраїнською позицією.

– Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно з поліцейськими та експертами провели огляди адмінбудівлі суду в одній із громад поблизу Херсона. Під час окупації там дислокувалися військові РФ. За даними слідства, представники країни-агресора захопили будівлю райсуду та використовували її як штаб, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Дроти та списки цивільних: на Херсонщині виявили ще одну катівню окупантів / 4 фотографии

Крім того, під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили низку речових доказів. Серед них списки 112 громадян, яких могли утримувати в цій будівлі і застосовувати до них фізичний та психологічний тиск.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх потерпілих від дій представників країни-агресора.