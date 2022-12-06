Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Дроти та списки цивільних: на Херсонщині виявили ще одну катівню окупантів

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Дроти та списки цивільних: на Херсонщині виявили ще одну катівню окупантів
Фото: Офіс генпрокурора

У Херсонській області прокуратура виявила ще одну будівлю, де окупанти незаконно утримували цивільних з проукраїнською позицією.

– Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно з поліцейськими та експертами провели огляди адмінбудівлі суду в одній із громад поблизу Херсона. Під час окупації там дислокувалися військові РФ. За даними слідства, представники країни-агресора захопили будівлю райсуду та використовували її як штаб, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Дроти та списки цивільних: на Херсонщині виявили ще одну катівню окупантів / 4 фотографии

Крім того, під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили низку речових доказів. Серед них списки 112 громадян, яких могли утримувати в цій будівлі і застосовувати до них фізичний та психологічний тиск.

Читайте
Окупанти облаштували катівню на базі відпочинку у Стрілковому на Херсонщині – Генштаб

Наразі правоохоронці встановлюють усіх потерпілих від дій представників країни-агресора.

Зараз дивляться

Джерело: Офіс генпрокурора
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка