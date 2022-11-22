Оккупанты обустроили пыточную на базе отдыха в Стрелковом на Херсонщине — Генштаб
Фото: Pixabay
Российские оккупанты в селе Стрелковое Генического района Херсонской области обустроили пыточную.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Место для содержания и пыток граждан Украины обустроили на территории базы отдыха.
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В Генштабе подчеркивают, что это нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.
Ранее сообщалось, что в четырех зданиях в Херсоне правоохранители обнаружили пыточные.
В частности, такие пыточные находились в изоляторе временного содержания, следственном изоляторе и в одном из райотделов полиции, где россияне обустроили псевдоправоохранительные органы.
Также есть свидетельства самих херсонцев о пытках и издевательствах оккупантов.