Ноябрь, 22 в 9:03

Российские оккупанты в селе Стрелковое Генического района Херсонской области обустроили пыточную.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Место для содержания и пыток граждан Украины обустроили на территории базы отдыха.

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В Генштабе подчеркивают, что это нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны.

Ранее сообщалось, что в четырех зданиях в Херсоне правоохранители обнаружили пыточные.

В частности, такие пыточные находились в изоляторе временного содержания, следственном изоляторе и в одном из райотделов полиции, где россияне обустроили псевдоправоохранительные органы.

Также есть свидетельства самих херсонцев о пытках и издевательствах оккупантов.