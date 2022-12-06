Могут сорвать массированные удары по Украине: ISW о взрывах на авиабазах РФ

Декабрь, 06 в 11:32

Взрывы на двух стратегических аэродромах в РФ, которые произошли 5 декабря, могут сорвать кампанию Кремля по нанесению массированных ракетных ударов по объектам инфраструктуры и энергосетей Украины.

Об этом говорится в материале аналитиков Института изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, украинские силы, вероятно, атаковали две российские стратегические авиабазы Энгельс-2 и Дягилево 5 декабря, нанеся аэродромам незначительные повреждения и “продемонстрировав способность Украины наносить удары по тылам РФ и, возможно, сорвать кампанию ударов по украинской инфраструктуре”.

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— Украинские силы, вероятно, стремились сорвать удары РФ по критически важной инфраструктуре Украины и продемонстрировать способность Украины наносить удары по российским стратегическим объектам, — говорится в материале.

При этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Кремль должен был знать, что “если что-то будет запущено в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летающие объекты вернутся к точке вылета”. Однако власти официально не подтвердили удары со стороны Украины.

Также в ISW отмечают, что российские “военкоры” раскритиковали российские официальные лица за то, что они не предусмотрели и не предотвратили удары беспилотников по авиабазам. Некоторые из них отмечали, что российские военные не защищали авиабазы должным образом.

К слову, аэрокосмическая компания Maxar обнародовала спутниковые снимки авиабазы РФ в Энгельсе до атаки неидентифицированным беспилотником.