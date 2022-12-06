Можуть зірвати масовані удари по Україні: ISW про вибухи на авіабазах РФ

Грудень, 06 в 11:32

Вибухи на двох стратегічних аеродромах у РФ, що сталися 5 грудня, можуть зірвати кампанію Кремля щодо завдання масованих ракетних ударів по об’єктах інфраструктури та енергомереж України.

Про це йдеться у матеріалі аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

На думку американських експертів, українські сили, ймовірно, атакували дві російські стратегічні авіабази Енгельс-2 і Дягілево 5 грудня, завдавши аеродромам незначних пошкоджень і “продемонструвавши здатність України наносити удари по тилах РФ і, можливо, зірвати кампанію ударів по українській інфраструктурі”.

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– Українські сили, ймовірно, прагнули зірвати удари РФ по критично важливій інфраструктурі України та продемонструвати здатність України завдавати ударів по російських стратегічних об’єктах, – йдеться у матеріалі.

При цьому радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що Кремль мав знати, що “якщо щось буде запущено в повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літаючі об’єкти повернуться до точки вильоту”. Проте українська влада офіційно поки що не взяла на себе відповідальність за удари.

Також в ISW зазначають, що російські “воєнкори” розкритикували російських офіційних осіб за те, що ті не передбачали і не запобігли ударам безпілотників по авіабазах. Деякі з них наголошували на тому, що російські військові не захищали авіабази належним чином.

Нагадаємо, аерокосмічна компанія Maxar оприлюднила супутникові знімки авіабази РФ в Енгельсі до атаки неідентифікованим безпілотником.