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До взрывов на авиабазе РФ в Энгельсе было 30 бомбардировщиков-ракетоносцев: спутниковые снимки

Малиновская Ангелина, редактор ленты
До взрывов на авиабазе РФ в Энгельсе было 30 бомбардировщиков-ракетоносцев: спутниковые снимки

Аэрокосмическая компания Maxar обнародовала спутниковые снимки авиабазы РФ в Энгельсе до атаки неидентифицированным беспилотником.

На снимках от 3 и 4 декабря можно увидеть, что на базе размещено не менее 30 самолетов. Это, в частности, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Как известно, именно их Россия использует для атак Украины.

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Главное отличие самолетов этого типа заключается в их способности выпускать смертоносные крылатые ракеты с расстояния свыше 1000 км.

Напомним, что утром 5 декабря стало известно о взрывах на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области. Сообщается, что неизвестный беспилотник упал на взлетно-посадочной полосе. Повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-195, ранены два человека.

Фото: Maxar

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