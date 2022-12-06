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Факты / Україна

Наступление ВСУ может начаться в ближайшие дни — Свитан

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Наступление украинских военных может начаться уже в ближайшие дни, так как погода этому способствует.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказал военный эксперт Роман Свитан.

— Два-три дня стоят морозы 2-5 градусов ночью. Подошел арктический антициклон. И он холодным сухим ветром уже высушил и проморозил почву на несколько десятков километров. Наступление может начаться в ближайшие дни, так как есть информация, что и на Луганском, и на Запорожском фронтах подстилающая поверхность к этому располагает, — заявил эксперт.

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Также он отметил, что зимой намного проще наступать, чем зарываться.

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— А зима сама по себе даст много позитивных моментов, связанных с отсутствием “зеленки”, с очень дальними расстояниями по обнаружению противника и очень проблематичными механизмами по закапыванию и удерживанию обороны, — говорит Свитан.

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