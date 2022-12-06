Наступление ВСУ может начаться в ближайшие дни — Свитан
Наступление украинских военных может начаться уже в ближайшие дни, так как погода этому способствует.
Об этом в эфире Радио Свобода рассказал военный эксперт Роман Свитан.
— Два-три дня стоят морозы 2-5 градусов ночью. Подошел арктический антициклон. И он холодным сухим ветром уже высушил и проморозил почву на несколько десятков километров. Наступление может начаться в ближайшие дни, так как есть информация, что и на Луганском, и на Запорожском фронтах подстилающая поверхность к этому располагает, — заявил эксперт.
Также он отметил, что зимой намного проще наступать, чем зарываться.
— А зима сама по себе даст много позитивных моментов, связанных с отсутствием “зеленки”, с очень дальними расстояниями по обнаружению противника и очень проблематичными механизмами по закапыванию и удерживанию обороны, — говорит Свитан.