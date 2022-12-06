Наступ ЗСУ може початися найближчими днями – Світан
Наступ українських військових може розпочатися вже найближчими днями, оскільки погода цьому сприяє.
Про це в ефірі Радіо Свобода розповів військовий експерт Роман Світан.
– Два-три дні стоять морози 2-5 градусів вночі. Підійшов арктичний антициклон. І він холодним сухим вітром уже висушив і проморозив ґрунт на кілька десятків кілометрів. Наступ може початися найближчими днями, оскільки є інформація, що і на Луганському і на Запорізькому фронтах поверхня землі цьому сприяє, – заявив експерт.
Також він зазначив, що взимку набагато простіше наступати, аніж зариватися.
– А зима сама по собі дасть багато позитивних моментів, пов’язаних з відсутністю “зеленки”, з дуже далекими відстанями з виявлення ворога і дуже проблематичними механізмами із закопування та утримування оборони, – каже Світан.