Наступ ЗСУ може початися найближчими днями – Світан

Грудень, 06 в 14:19

Наступ українських військових може розпочатися вже найближчими днями, оскільки погода цьому сприяє.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів військовий експерт Роман Світан.

– Два-три дні стоять морози 2-5 градусів вночі. Підійшов арктичний антициклон. І він холодним сухим вітром уже висушив і проморозив ґрунт на кілька десятків кілометрів. Наступ може початися найближчими днями, оскільки є інформація, що і на Луганському і на Запорізькому фронтах поверхня землі цьому сприяє, – заявив експерт.

Також він зазначив, що взимку набагато простіше наступати, аніж зариватися.

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