Декабрь, 04 в 15:29

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что наступающие на Юге и на Востоке Силы обороны Украины могут изолировать временно оккупированный Крымский полуостров, а также перераспределить HIMARS и другое высокоточное оружие большой дальности так, чтобы нанести логистике РФ разрушительные удары.

Об этом пишут в новом выпуске New Debate.

Ходжес отметил, что украинским защитникам необходимо лишить ВС РФ поставки, которая идет через Керченский мост.

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Кроме того, освобождение правого берега Днепра в Херсонской области дает возможность перераспределить HIMARS и другое высокоточное оружие большой дальности.

– Это очень важный шаг, чтобы затянуть петлю вокруг Крыма. Контрнаступление ВСУ в районе Херсона – это правое крыло. Начавшиеся в начале сентября в Харьковской области усилия продолжаются в направлении Донецка, Луганска и Мариуполя – это левое… Вскоре единственным возможным способом доставить или вывезти что-нибудь из Крыма будут корабли, которые, конечно, уязвимы, – объяснил Бен Ходжес.

Ранее военная разведка Украины сообщила, что пока нет признаков создания мощной ударной группировки врага на территории Беларуси.

Тем не менее, перспектива угрозы применения союзной группировки России и Беларуси сохраняется.

Источник: New Debate Inc