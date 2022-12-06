Декабрь, 06 в 7:55

Утром 6 декабря во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв.

По словам городского главы Ивана Федорова, был он такой мощи, что было слышно на полгорода.

– Утреннее бавовнятко для оккупантов в Мелитополе. Взрыв в одном из микрорайонов слышали жители половины города, – пересказывает события утра Иван Федоров.

Подробностей инцидента пока нет.

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