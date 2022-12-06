Ранкове бавовнятко в Мелітополі: вибух було чутно на пів міста

Грудень, 06 в 7:55

Уранці 6 грудня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух.

За словами міського голови Івана Федорова, був він такої потужності, що було чутно на пів міста.

– Ранкове бавовнятко для окупантів у Мелітополі. Вибух в одному з мікрорайонів чуло пів міста, – переповідає події ранку Іван Федоров.

Подробиць інциденту поки що немає.

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