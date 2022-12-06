Ранкове бавовнятко в Мелітополі: вибух було чутно на пів міста
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Уранці 6 грудня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух.
За словами міського голови Івана Федорова, був він такої потужності, що було чутно на пів міста.
– Ранкове бавовнятко для окупантів у Мелітополі. Вибух в одному з мікрорайонів чуло пів міста, – переповідає події ранку Іван Федоров.
Подробиць інциденту поки що немає.
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