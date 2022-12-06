РФ перебрасывает в Беларусь вооружение для обороны: Буданов объяснил, почему оттуда не будет наступления

Декабрь, 06 в 15:25

Вооружение, которое Россия стягивает в Беларусь, нацелено исключительно на оборону, поэтому информация, распространяющаяся в СМИ о возможном повторном наступлении с ее территории, – не более чем часть российской информационной войны.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

– Все, что происходит у нас в медиапространстве, связанное с тематикой Беларуси – это эхо именно российской информационной специальной операции. Главная цель – посеять панику среди общества, оттянуть наши силы и средства от реальных боевых действий на передовой, – объяснил глава разведки.

Он заверил, что белорусы не хотят нападать на Украину – их заставляют россияне, но не нужно врагу помогать в этом.

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– Не будет сейчас наступления. Я говорил это с лета, не атакует Беларусь, – подытожил Буданов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 286-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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