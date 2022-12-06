РФ перекидає до Білорусі озброєння для оборони: Буданов пояснив, чому звідти не буде наступу
Озброєння, яке Росія стягує до Білорусі, націлене винятково на оборону, тому інформація, яка поширюється у ЗМІ про можливий повторний наступ з її території – не більш ніж частина російської інформаційної війни.
Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
– Все, що коїться у нас в медіапросторі, пов’язане з тематикою Білорусі – це відлуння саме російської інформаційної спеціальної операції. Головна мета – посіяти паніку серед суспільства, відтягнути наші сили і засоби від реальних бойових дій на передовій, – пояснив глава розвідки.
Він запевнив, що білоруси не хочуть нападати на Україну – їх змушують росіяни, але не треба ворогу допомогати в цьому.
– Не буде зараз наступу. Я казав це з літа, не атакує Білорусь, – підсумував Буданов.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 286-ту добу.
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