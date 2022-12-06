Декабрь, 06 в 12:14

Крылатые ракеты, которые РФ использовала при атаке по Киеву 23 ноября, почти наверняка были изготовлены максимум за два месяца до их использования. Исследователи Conflict Armament Research (CAR) задокументировали новые доказательства.

Это означает, что страна-агрессор, несмотря на месяцы санкций, все еще может производить определенное количество высокоточного оружия.

После ракетного удара в ноябре следственная группа CAR прибыла в Киев и исследовала обломки двух ракет.

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– Это были управляемые ракеты класса воздух-земля Х-101, модель последнего поколения российских крылатых ракет, поступивших на вооружение в 2013 году. На обломках были отметки, указывающие на то, что оружие было произведено в период с июля по сентябрь 2022 года, а также между октябрем и ноябрем 2022 года, – говорится в отчете экспертов.

На снимках они скрыли последние цифры, идентифицирующие каждую ракету в соответствии со своей методологией отслеживания.

РФ использовала для ударов по Киеву ракеты, произведенные не раньше июля – исследователи CAR / 3 фотографии

Во время массированной ракетной атаки 23 ноября в Киеве погибли три человека, еще 11 были ранены.

Большинство пострадавших и все погибшие были при попадании в районе Выдубичей.

Источник: Conflict Armament Research