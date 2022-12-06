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Факти / Україна

РФ використала для ударів по Києву ракети, виготовлені не раніше липня – дослідники CAR

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Ракети
Фото: Getty Images

Крилаті ракети, які РФ використалая під час атаки по Києву 23 листопада, майже напевно були виготовлені щонайбільше за два місяці до їх використання. Дослідники Conflict Armament Research (CAR) задокументували нові докази.

Це означає, що країна-агресор попри місяці санкцій все ще може виготовляти певну кількість високоточної зброї.

Після ракетного удару у листопаді слідча група CAR прибула до Києва і дослідила уламки двох ракет.

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– Це були керовані ракети класу повітря-земля Х-101, модель останнього покоління російських крилатих ракет, які надійшли на озброєння в 2013 році. На уламках були позначки, які вказували на те, що зброя була вироблена в період з липня по вересень 2022 року, а також між жовтнем і листопадом 2022 року, – йдеться у звіті експертів.

На знімках вони приховали останні цифри, які б ідентифікували кожну ракету відповідно до своєї методології відстеження.

Уламки російських ракет
Уламки російських ракет
Уламки російських ракет
Уламки російських ракет
Уламки російських ракет
Уламки російських ракет
РФ використала для ударів по Києву ракети, виготовлені не раніше липня – дослідники CAR / 3 фотографии
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Під час масованої ракетної атаки 23 листопала у Києві загинуло троє людей, ще 11 були поранені.

Більшість постраждалих та всі загиблі були під час влучання в районі Видубичів.

Джерело: Conflict Armament Research

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