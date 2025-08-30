Что известно о ракетах Х-101, которыми Россия обстреливает Украину
Враг систематически обстреливает территорию Украины крылатыми ракетами. Чаще всего можно встретить сообщения о применении ракет Х-101, Х-555 и Калибр.
Х-101 – это стратегическая крылатая ракета воздушного базирования класса воздух-земля. Дальность запуска такой ракеты составляет около 5 тыс. км.
Вес боевой части составляет до 960 кг. Ее разработали в России, в конструкторском бюро Радуга. Испытания ракеты проводились в конце 1990-х. По данным СМИ, ракета имеет исключительно российское комплектование.
Носителями ракет Х-101 могут быть:
- Ту-160 — по 12 ракет в двух внутренних отсеках.
- Ту-95МС — по 8 ракет на внешней подвеске.
В ракете есть комбинированная система наведения для поражения цели: инерционная система с оптико-электронной коррекцией, а в конечном участке используется самонаведение. Х-101 получает комплексную информацию и по маршруту, и по координатам цели.
Особенность Х-101 в том, что она имеет непредсказуемую траекторию, то есть может изменить цель даже после запуска, в отличие от вооружения предыдущих поколений.
Кроме того, ракету трудно вычислить, перехватить и сбить ПВО. Во время ее разработки использовались технологии снижения заметности радиолокации.
Тактико-технические характеристики:
- Скорость ракеты — до 720 км/ч.
- Вес — примерно 2 400 кг.
- Масса боевой части — 960 кг.
- Длина — 7,4 м.
- Максимальная дальность — от 3 тыс. до 5 500 км по разным данным.
Кроме того, ракета имеет ядерный вариант Х-102 с термоядерным зарядом мощностью 250 кт или 1 Мт.
Х-101 считают одной из самых технологичных ракет, которые есть на вооружении страны-террориста. Поэтому стоит российская ракета Х-101 около $13 млн.
Применение в Украине
Впервые враг применил Х-101 6 марта 2022 года. Оккупанты запустили их для авиаударов по аэропорту в Виннице и по военному аэродрому в Гавришовке. Одну ракету сбили из пулемета.
Впоследствии, 23 апреля, шестью ракетами Х-101 была обстреляна Одесса. Тогда украинская ПВО сбила два снаряда. В результате обстрела восемь человек погибли, среди них был трехмесячный младенец.
10 октября Россия выпустила по территории Украины примерно 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника. Средняя общая стоимость ракет и беспилотников колеблется от $400 млн до $700 млн.
Через неделю, 11-18 октября, оккупанты снова атаковали Украину. Среди запущенных ракет были и Х-101.
Впрочем, 15 ноября Россия превзошла массированную ракетную атаку 10 октября. Оккупанты выпустили по территории Украины около 100 ракет, среди которых были и крылатые Х-101. Традиционно их запустили из района Каспия и Ростовской области, Волгодонска.
В ночь на 1 мая Россия нанесла очередной удар по Украине. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.
18 сентября РФ атаковала Украину ракетами Х-101/Х-555/Х-55.
Утром 29 декабря 2023 года войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты запустили 158 воздушных целей, в том числе и крылатые ракеты воздушного базирования Х-101. Воздушные силы ВСУ уничтожили 114 целей.
8 января 2024 года во время массированного обстрела Украины россияне выпустили 51 ракету, из них 24 — ракеты Х-101/Х-555/Х-55. Воздушные силы уничтожили 18 крылатых ракет.
Враг применял крылатые ракеты Х-101 и при последующих обстрелах. В частности, в ночь на 8 июля 2024 оккупанты запустили по Украине четыре Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Силам ПВО удалось уничтожить три ракеты.
26 августа 2024 года РФ совершила одну из крупнейших ракетно-дроновых атак на Украину за время полномасштабной войны. Среди прочего враг запускал и крылатые ракеты Х-101.