Враг систематически обстреливает территорию Украины крылатыми ракетами. Чаще всего можно встретить сообщения о применении ракет Х-101, Х-555 и Калибр.

Х-101 – это стратегическая крылатая ракета воздушного базирования класса воздух-земля. Дальность запуска такой ракеты составляет около 5 тыс. км.

Вес боевой части составляет до 960 кг. Ее разработали в России, в конструкторском бюро Радуга. Испытания ракеты проводились в конце 1990-х. По данным СМИ, ракета имеет исключительно российское комплектование.

Сейчас смотрят

Носителями ракет Х-101 могут быть:

Ту-160 — по 12 ракет в двух внутренних отсеках.

Ту-95МС

В ракете есть комбинированная система наведения для поражения цели: инерционная система с оптико-электронной коррекцией, а в конечном участке используется самонаведение. Х-101 получает комплексную информацию и по маршруту, и по координатам цели.

Особенность Х-101 в том, что она имеет непредсказуемую траекторию, то есть может изменить цель даже после запуска, в отличие от вооружения предыдущих поколений.

Кроме того, ракету трудно вычислить, перехватить и сбить ПВО. Во время ее разработки использовались технологии снижения заметности радиолокации.

Тактико-технические характеристики:

Скорость ракеты — до 720 км/ч.

Вес — примерно 2 400 кг.

Масса боевой части — 960 кг.

Длина — 7,4 м.

Максимальная дальность — от 3 тыс. до 5 500 км по разным данным.

Кроме того, ракета имеет ядерный вариант Х-102 с термоядерным зарядом мощностью 250 кт или 1 Мт.

Х-101 считают одной из самых технологичных ракет, которые есть на вооружении страны-террориста. Поэтому стоит российская ракета Х-101 около $13 млн.

Применение в Украине

Впервые враг применил Х-101 6 марта 2022 года. Оккупанты запустили их для авиаударов по аэропорту в Виннице и по военному аэродрому в Гавришовке. Одну ракету сбили из пулемета.

Впоследствии, 23 апреля, шестью ракетами Х-101 была обстреляна Одесса. Тогда украинская ПВО сбила два снаряда. В результате обстрела восемь человек погибли, среди них был трехмесячный младенец.

10 октября Россия выпустила по территории Украины примерно 84 крылатые ракеты и 24 беспилотника. Средняя общая стоимость ракет и беспилотников колеблется от $400 млн до $700 млн.

Через неделю, 11-18 октября, оккупанты снова атаковали Украину. Среди запущенных ракет были и Х-101.

Впрочем, 15 ноября Россия превзошла массированную ракетную атаку 10 октября. Оккупанты выпустили по территории Украины около 100 ракет, среди которых были и крылатые Х-101. Традиционно их запустили из района Каспия и Ростовской области, Волгодонска.

В ночь на 1 мая Россия нанесла очередной удар по Украине. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.

18 сентября РФ атаковала Украину ракетами Х-101/Х-555/Х-55.

Утром 29 декабря 2023 года войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты запустили 158 воздушных целей, в том числе и крылатые ракеты воздушного базирования Х-101. Воздушные силы ВСУ уничтожили 114 целей.

8 января 2024 года во время массированного обстрела Украины россияне выпустили 51 ракету, из них 24 — ракеты Х-101/Х-555/Х-55. Воздушные силы уничтожили 18 крылатых ракет.

Враг применял крылатые ракеты Х-101 и при последующих обстрелах. В частности, в ночь на 8 июля 2024 оккупанты запустили по Украине четыре Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Силам ПВО удалось уничтожить три ракеты.

26 августа 2024 года РФ совершила одну из крупнейших ракетно-дроновых атак на Украину за время полномасштабной войны. Среди прочего враг запускал и крылатые ракеты Х-101.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.