Украина вернула тела 49 защитников
6 декабря Украина вернула тела 49 украинских защитников.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
К процессу возвращения погибших привлечены, кроме Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Олега Котенко, еще ряд представителей силовых структур Украины.
Вместе они отрабатывают локации, где могут находиться тела погибших защитников.
– Благодарю каждого, кто приобщается к этим сверхсложным процессам, ведь для родных наших защитников очень важно достойно попрощаться с ними, – подчеркнул Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести Олег Котенко.
За время на должности Уполномоченному по вопросам лиц, пропавших без вести удалось вернуть домой тела 827 защитников.
Как сообщить о пропавших без вести
Можно позвонить по номеру горячей линии относительно пропавших без вести (0 800 339 247) или же сообщить лично Уполномоченному по номеру (099) 792-01-26.
В выходные дни можно отправлять сообщения в Viber и Telegram по номеру (095) 896-04-21.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 286-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Минреинтеграции