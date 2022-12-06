Декабрь, 06 в 13:44

6 декабря Украина вернула тела 49 украинских защитников.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

К процессу возвращения погибших привлечены, кроме Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Олега Котенко, еще ряд представителей силовых структур Украины.

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Вместе они отрабатывают локации, где могут находиться тела погибших защитников.

– Благодарю каждого, кто приобщается к этим сверхсложным процессам, ведь для родных наших защитников очень важно достойно попрощаться с ними, – подчеркнул Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести Олег Котенко.

За время на должности Уполномоченному по вопросам лиц, пропавших без вести удалось вернуть домой тела 827 защитников.

Как сообщить о пропавших без вести

Можно позвонить по номеру горячей линии относительно пропавших без вести (0 800 339 247) или же сообщить лично Уполномоченному по номеру (099) 792-01-26.

В выходные дни можно отправлять сообщения в Viber и Telegram по номеру (095) 896-04-21.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 286-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минреинтеграции

Фото: Патронатная служба полка Азов