Україна повернула тіла 49 захисників

Грудень, 06 в 13:44

6 грудня Україна повернула тіла 49 українських захисників.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

До процесу повернення загиблих залучені, крім Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка, ще низка представників силових структур України.

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Разом вони відпрацьовують локації, де можуть бути тіла загиблих захисників.

– Дякую кожному, хто долучається до цих надскладних процесів, адже для рідних наших захисників дуже важливо гідно попрощатися з ними, – наголосив Уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти Олег Котенко.

За час на посаді Уповноваженому з питань осіб, зниклих безвісти вдалося повернути додому тіла 827 захисників.

Як повідомити про зниклих безвісти

Можна зателефонувати за номером гарячої лінії з питань зниклих безвісти (0 800 339 247) або ж повідомити особисто Уповноваженому за номером (099) 792-01-26.

У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber та Telegram за номером (095) 896-04-21.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 286-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Мінреінтеграції

Фото: Патронатна служба полку Азов