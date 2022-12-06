Україна повернула тіла 49 захисників
6 грудня Україна повернула тіла 49 українських захисників.
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
До процесу повернення загиблих залучені, крім Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка, ще низка представників силових структур України.
Разом вони відпрацьовують локації, де можуть бути тіла загиблих захисників.
– Дякую кожному, хто долучається до цих надскладних процесів, адже для рідних наших захисників дуже важливо гідно попрощатися з ними, – наголосив Уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти Олег Котенко.
За час на посаді Уповноваженому з питань осіб, зниклих безвісти вдалося повернути додому тіла 827 захисників.
Як повідомити про зниклих безвісти
Можна зателефонувати за номером гарячої лінії з питань зниклих безвісти (0 800 339 247) або ж повідомити особисто Уповноваженому за номером (099) 792-01-26.
У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber та Telegram за номером (095) 896-04-21.
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Джерело: Мінреінтеграції