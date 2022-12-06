Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

ВСУ поразили два пункта управления оккупантов – Генштаб

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники на протяжении минувших суток активно наносили удары по позициям российских оккупантов.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, авиация Сил обороны Украины 5 декабря нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Пять ударов пришлись по позициям зенитно-ракетных комплексов армии РФ.

Сейчас смотрят

Еще восемь районов сосредоточения личного состава поразили подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины.

Также они попали в два пункта управления и один из важных объектов захватчиков.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 286-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка