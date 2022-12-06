Декабрь, 06 в 8:30

Украинские защитники на протяжении минувших суток активно наносили удары по позициям российских оккупантов.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, авиация Сил обороны Украины 5 декабря нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Пять ударов пришлись по позициям зенитно-ракетных комплексов армии РФ.

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Еще восемь районов сосредоточения личного состава поразили подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины.

Также они попали в два пункта управления и один из важных объектов захватчиков.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 286-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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