ВСУ поразили два пункта управления оккупантов – Генштаб
Украинские защитники на протяжении минувших суток активно наносили удары по позициям российских оккупантов.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, авиация Сил обороны Украины 5 декабря нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
Пять ударов пришлись по позициям зенитно-ракетных комплексов армии РФ.
Еще восемь районов сосредоточения личного состава поразили подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины.
Также они попали в два пункта управления и один из важных объектов захватчиков.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 286-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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