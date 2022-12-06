ЗСУ уразили два пункти управління окупантів – Генштаб

Грудень, 06 в 8:30

Українські захисники впродовж минулої доби активно завдавали ударів по позиціях російських окупантів.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, авіація Сил оборони України 5 грудня завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

П’ять ударів прийшлися по позиціях зенітно-ракетних комплексів армії РФ.

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Ще вісім районів зосередження особового складу уразили підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України.

Також вони поцілили в два пункти управління та один із важливих об’єктів загарбників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 286-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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