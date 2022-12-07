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Факты / Україна

Может привести к ядерной аварии: в Госдепе взволнованы атаками РФ инфраструктуры Украины

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Енергоблок №6 Запорізької АЕС

Надежное внешнее электроснабжение необходимо для безопасной работы украинских АЭС, а обстрелы РФ энергетической инфраструктуры препятствуют этому.

Об этом на брифинге заявила первая заместитель помощника госсекретаря США в Бюро по международной безопасности и ядерному нераспространению Энн Ганзер.

Также она отметила необходимость обеспечения бесперебойного электроснабжения атомных станций Украины и важность прекращения подобных атак.

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– Удары России приводят к отключению внешнего питания украинских атомных электростанций. Это очень важно. Это заставляет реакторы на станциях аварийно останавливаться. Надежное внешнее электроснабжение необходимо для безопасной работы украинских атомных электростанций, любой электростанции в целом. Без внешнего электроснабжения, с помощью которого охлаждается ядерное топливо, может произойти ядерная авария. Это важно, и эти атаки нужно прекратить, – говорит Ганзер.

Она убеждена, что россияне намеренно целятся по энергетической инфраструктуре, и назвала их действия неприемлемыми.

— Это очевидно, что крупнейшим объектом (российских, — Ред.) атак является энергетическая инфраструктура Украины. Мы обеспокоены тем, что российские ракеты и дроны разрушают гражданскую электрическую инфраструктуру по всей стране, выводя из строя оборудование, которое обеспечивает электроэнергией, теплом, водой и связью людей Украины. Эти атаки неприемлемы. Они позорное продолжение и без того жестокой, неоправданной войны России против Украины, особенно против украинского народа, — отметила представительница Госдепа.

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Она заявила, что США считают Запорожскую АЭС и производимую там энергетику украинской.

– Мы поддерживаем усилия МАГАТЭ и генерального директора Гросси по защите этого предприятия. Мы очень озабочены бряцанием оружием, бряцанием ядерным оружием. Применение ядерного оружия было бы просто вне допустимого, — добавила Ганзер.

Отвечая на вопрос о взрыве газопровода Северный поток-2, она подчеркнула, что любая энергетическая инфраструктура может стать объектом потенциальной атаки.

– Энергетическая инфраструктура в других местах также может стать целью. То, что мы видим в Украине, ясно показывает, что нам нужно защитить нашу энергетическую инфраструктуру, — сообщает представительница Госдепа.

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