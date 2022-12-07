Путин подтвердил, что РФ ведет захватническую войну геноцидного типа – Подоляк

Декабрь, 07 в 19:52

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что своими сегодняшними заявлениями президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил, что ведет против Украины именно захватническую войну геноцидного типа.

– Маски сброшены. Забудьте о “провокациях НАТО”, “денацификации” и других забытых casus belli (формальные поводы для войны, – Ред.). Путин подтвердил то, что было очевидно всему миру: Россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий, потому что так завещал Петр I. Кто еще хочет “урегулирования”? – написал Подоляк у себя в Twitter 7 декабря.

Отметим, что во время сегодняшней встречи с членами Совета по правам человека РФ Путин признал, что процесс так называемой “спецоперации” может быть длительным, однако у России якобы есть “значительный результат” – появление новых территорий, за что погибли более 92 тысяч российских военных.

– Ну вот такой же значимый результат для России. Это серьезный вопрос. Чего греха таить, и Азовское море стало внутренним морем РФ. Петр Первый еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю, – похвастался российский диктатор.