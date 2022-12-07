Може призвести до ядерної аварії: у Держдепі стурбовані атаками РФ інфраструктури України

Грудень, 07 в 20:21

Надійне зовнішнє електропостачання є необхідним для безпечної роботи українських АЕС, а обстріли РФ енергетичної інфраструктури перешкоджають цьому.

Про це під час брифінгу заявила перша заступниця помічника держсекретаря США в Бюро з міжнародної безпеки та ядерного нерозповсюдження Енн Ганзер.

Вона наголосила на необхідності забезпечити безперебійне електропостачання атомних станцій України та на важливості припинення цих атак.

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– Напади Росії призводять до відключення зовнішнього живлення українських атомних електростанцій. Це дуже важливо. Це змушує реактори на станціях аварійно зупинятися. Надійне зовнішнє електропостачання є необхідним для безпечної роботи українських атомних електростанцій, будь-якої електростанції загалом. А без зовнішнього електропостачання, за допомогою якого охолоджується ядерне паливо, це може призвести до ядерної аварії. Це важливо, і ці атаки треба припинити, – каже Ганзер.

Вона переконана, що росіяни навмисне ціляться по енергетичній інфраструктурі, і назвала їхні дії неприйнятними.

– Це цілком очевидно, що найбільшим об’єктом (російських. – Ред.) атак є енергетична інфраструктура України. Ми дуже стурбовані тим, що російські ракети та дрони руйнують цивільну електричну інфраструктуру у всій країні, виводячи з ладу обладнання, яке забезпечує електроенергією, теплом, водою та зв’язком людей України. Ці напади є неприйнятними. Вони є ганебним продовженням і без того жорстокої, невиправданої війни Росії проти України, особливо проти українського народу, – зазначила представниця Держдепу.

Вона зауважила, що США вважають Запорізьку АЕС та енергетику, яка там виробляється, українською.

– Ми підтримуємо зусилля МАГАТЕ та генерального директора Гроссі щодо захисту цього підприємства. Ми дуже стурбовані брязканням зброєю, брязканням ядерною зброєю. Застосування ядерної зброї було б просто поза межами допустимого, – додала Ганзер.

Відповідаючи на запитання щодо вибуху газопроводу Північний потік-2, вона наголосила, що будь-яка енергетична інфраструктура може стати об’єктом потенційної атаки.