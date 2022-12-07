РФ продолжает воевать, боясь признать свои ошибки и проигрыш – Зеленский

Декабрь, 07 в 13:51

Президент Владимир Зеленский заявил во время церемонии вручения Madeleine Albright Democracy Awards, что Украина и свободный мир не должны обменивать на компромиссы свои ценности, тогда как диктатура боится признать свои ошибки и искушает передышкой в боях.

– 23 февраля 2022 года госпожа Мадлен Олбрайт опубликовала колонку о том, что российский лидер делает историческую ошибку. Это были пророческие слова. Он действительно сделал ошибку – саму большую в его жизни и в жизни современных поколений россиян, – подчеркнул украинский президент.

Он отметил, что это идея-фикс любой диктатуры – игнорировать ошибки и делать вид, что их никогда и не было.

– Именно так ведет себя Россия. Очевидно, диктатор проиграл. Однако, он делает все, чтобы Россия продолжала воевать, чтобы только не признаваться себе и другим, что была сделана историческая ошибка. Если Россия чувствует себя загнанной в угол, обвинять нужно только себя, – сообщил Зеленский.

Президент добавил, что необходимо защищать свободу и гарантировать защиту демократии – Украина и остальной свободный мир должны получить гарантии мира и стабильности.

Сейчас смотрят

– Тот, кто начал неспровоцированную и преступную войну, должен проиграть и понести ответственность, – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что любой вариант, кроме победы Украины, станет ошибкой.