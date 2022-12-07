РФ продовжує воювати, боячись визнати свої помилки та програш – Зеленський

Грудень, 07 в 13:51

Президент Володимир Зеленський заявив під час церемонії вручення Madeleine Albright Democracy Awards, що Україна та вільний світ не повинні обмінювати на компроміси свої цінності, тоді як диктатура боїться визнати свої помилки та спокушає перепочинком у боях.

– 23 лютого 2022 року пані Мадлен Олбрайт опублікувала колонку про те, що російський лідер робить історичну помилку. То були пророчі слова. Він справді зробив помилку – найбільшу в його житті та в житті сучасних поколінь росіян, – наголосив український президент.

Він зазначив, що це ідея-фікс будь-якої диктатури – ігнорувати помилки та вдавати, що їх ніколи і не було.

– Саме так поводиться Росія. Очевидно, що диктатор програв. Однак, він робить все, щоб Росія продовжувала воювати, аби тільки не зізнаватися собі та іншим, що було зроблено історичну помилку. Якщо Росія почувається загнаною в кут, звинувачувати треба лише себе, – повідомив Зеленський.

Президент додав, що необхідно захищати свободу та гарантувати захист демократії – Україна та решта вільного світу мають отримати гарантії миру та стабільності.

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– Той, хто розпочав неспровоковану та злочинну війну, має програти та понести відповідальність, – сказав він.

Глава держави наголосив, що будь-який варіант, окрім перемоги України, стане помилкою.